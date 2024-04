Österreich Alpbachtaler Extrawürste

15 Minuten entfernt liegt am Südufer des Inn nicht mehr und nicht weniger als die kleinste Stadt Österreichs. Gerade mal 440 Menschen wohnen in der mittelalterlichen Perle, die auf bezaubernde Weise beweist, dass man nicht groß sein muss, um großartig zu sein. Sei es beim Bummel durch die pittoreske Fußgängerzone. Sei es beim Aussichts-Ass vom Schlossberg auf Stadt, Land und Fluss. Seien es Läden und Werkstätten, in denen man Glasbläsern, Graveuren, Schleifern und Glasmalern hautnah zuschauen und in ein Glas-Universum zwischen extremem Kitsch und edler Kunst abtauchen kann. Einmalig auch die sakrale Schatzkiste des Augustiner Museums samt einzig öffentlich zugänglichem Kirchturm in Tirol.