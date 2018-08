Die Rechte der Ryanair-Reisenden

Eine Ryanair-Maschine landet in Frankfurt am Main. (Archiv) Foto: dpa/Andreas Arnold

Berlin Wegen des Pilotenstreiks bei Ryanair müssen Passagiere mit Flugausfällen rechnen. Betroffene sollten ihre Rechte kennen.

Wie erfahre ich, ob mein Flug betroffen ist? Ryanair will Passagiere per E-Mail oder SMS informieren. Die Airline bietet eine Erstattung der Kosten, eine kostenlose Umbuchung auf den nächsten verfügbaren Flug oder einen vergleichbaren Ersatzflug an (Rückfragen an das Servicecenter unter 0180/667 78 88). Auf die Umbuchung haben Passagiere laut Fluggastrechte-Verordnung der EU einen Anspruch. Möglich ist auch, dass Passagiere auf Bus oder Bahn gebucht werden, wenn das Ziel so erreichbar ist. Der Ausstand der Piloten ist von Freitag um 3.01 Uhr bis Samstag (11. August) um 2.59 Uhr geplant. Laut Ryanair wurden 250 Flüge von und nach Deutschland vorab gestrichen.