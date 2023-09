Wikipedia-Ranking Das sind die meistgesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt

Auf dem ersten Platz des Rankings landet das Taj Mahal, ein Mausoleum im indische Agra. 1648 ließ der Großmogul Shah Jahan das Bauwerk in Gedenken an seine verstorbene Frau Mumtaz Mahal errichten. Der Name des Mausoleums bedeutet ins Deutsche übersetzt „Krone eines Ortes“ oder „Krone des Palastes“. Es besteht aus gebrannten Ziegeln, die mit weißem Marmor überzeugen sind. Im Inneren befinden sich die Grabmäler von Mumtaz Mahal und Shah Jahan.