Erfurt : Brückenschlendern durch die Zeiten

Um Flüsse, Täler oder Straßen zu überwinden, wurden unzählige Bauwerke konstruiert. Zu den sonderbarsten darunter gehört die 700 Jahre alte Krämerbrücke in Erfurt. Sie ist die bekannteste Sehenswürdigkeit von Thüringens Landeshauptstadt.

Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Diese Häuserbrücke unter ihren hübschen Häusern ist leicht zu übersehen. Wer sie passiert, läuft durch eine enge mittelalterliche Gasse. Ratsam ist, sich dafür Zeit zu nehmen. Denn in den wunderbaren Krämerbrückenlädchen muss man einfach kramen, stöbern, staunen und probieren.

Wie goldene Kronen mit langen, spitzen Zacken ragen St.-Marien-Dom und St.-Severi-Kirche mit ihren hohen Türmen vom Domberg in den frühen Abendhimmel. Das Licht, das sie umhüllt, lockt Vögel, die nicht schlafen wollen. Auf einer Linde im Laternenschein singt eine Amsel. Hin und wieder landet eine Duftbotschaft aus einem Küchenfenster in der Nase und inspiriert zu einem Restaurantbesuch. Das Angebot dazu ist riesig. Denn überall im Zentrum kann man thüringische Gastlichkeit genießen.

Anreise Eine Zugfahrt von Düsseldorf nach Erfurt über Frankfurt dauert durchschnittlich vier Stunden 20 Minuten. Eine Autofahrt (etwa 400 Kilometer) ist in der Regel etwas kürzer.

Bevor es richtig dunkel wird, kommen die beleuchteten Fassaden der historischen Gemäuer (darunter die von 27 Kirchen) am malerischsten zur Geltung. Zu Utas Lieblingsplätzen zählt – ebenfalls effektvoll angestrahlt – die mittelalterliche Krämerbrücke. „Mit ihren schmucken Fachwerkhäusern zeigt sie sich in dieser Tageszeit von ihrer schönsten Seite“, schwärmt die Erfurterin.

Das einzigartige Ensemble, mit 125 Metern die längste durchgängig bebaute und bewohnte Brücke in Europa, ist ein Wahrzeichen der alten thüringischen Universitäts- und Handelsstadt. An Stelle eines Holzkonstrukts, anno 1117 zum ersten Mal erwähnt, wurde 1325 diese steinerne Flussüberquerung zwischen Benediktsplatz und Wenigemarkt geschaffen. Unter ihren Tonnengewölben plätschert immer noch der Breitstrom, ein Nebenarm der Gera. Von den beiden Kirchen an den Brückenköpfen blieb nur die östliche, St. Ägidien, erhalten.