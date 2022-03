Neuseeland : Giganten des Waldes

Neuseeland ist für Hobbit-Filme, Rugby, grandiose Naturlandschaften und freundliche Menschen bekannt. Wer die Maori verstehen will, sollte den Waipoua Forest mit seinen gewaltigen Kauribäumen besuchen.

Omapere auf der Nordinsel Neuseelands: Die riesigen Sanddünen des 200-Seelen-Dörfchens liegen hinter uns. Das zweispurige schwarze Asphaltband des State Highway 12 schlängelt sich durch die hügelige Einöde. Ruhiges Land mit ein paar Möwen von der nahen rau-berüchtigten Tasmansee darüber. Nach knapp 20 Kilometern erreichen wir einen der ältesten Wälder der Erde und zugleich einen der außergewöhnlichsten Orte Down Under: Waipoua Forest. In der Sprache der Maori bedeutet das so etwas wie Regenwald. Das grüne Paradies ist die Heimat seltener Vögel, vor allem aber turmhoher Waldriesen, den Kauribäumen. Und von allen Kauriwäldern Neuseelands ist keiner berühmter als Waipoua Forest.