Kap Verde Sommersprossen im Südatlantik

Und es ist doch auch ein immens reiches Land: reich an Lebensfreude, an Temperament, an Toleranz, an Poesie und Musik. Reich auch an Traumstränden, vulkanischen Bergen, an Wüsten und grünen Tälern. Das alles oder jedes für sich lockt immer mehr Urlauber an. Die einen zieht es vor allem an Traumstrände wie Santa Maria auf Sal, Santa Monica auf Boa Vista oder an den Praia Tarrafal auf Santiago, dort vor allem zum Baden, Kiten, Surfen oder zur Walbeobachtung, die anderen zum gemütlichen Wandern oder zum anspruchsvollen Trekking in einer bizarren urweltlichen Natur. Wieder andere wollen den Geheimnissen der kreolischen Kultur und Küche auf die Spur kommen oder Inseln erkunden, die aus dem Feuer geboren wurden.