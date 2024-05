Westafrika Entdeckerlust am Äquator

Seit 2021 arbeitet Alves für die Fundação Príncipe auf einem Archipel im Golf von Guinea, rund 200 Kilometer von der Küste Gabuns. Bisweilen gibt die Naturschutzorganisation auch Touristen Einblick in ihre Arbeit auf der zweitgrößten Insel. Die Hauptinsel São Tomé und ihr etwas kleineres Schwestereiland Príncipe liegen nur unweit von der Stelle, wo sich Äquator und Nullmeridian kreuzen. Mit 964 Quadratkilometern ist die Inselnation gerade einmal etwas größer als die Stadtfläche Berlins. Mit rund 230.000 Einwohnern zählt sie in etwa so viele wie Freiburg. Erst seit wenigen Jahren hat sich die tropische Inselgruppe unter Globetrottern als weit ursprünglichere Alternative zu Mauritius, den Seychellen und Antillen herumgesprochen. Dass der Tourismus auf São Tomé und Príncipe noch kaum entwickelt ist und die Infrastruktur teilweise noch immer abenteuerlich, empfinden viele Besucher gerade als besonders reizvoll. Während auf der Hauptinsel São Tomé zu einem gewissen Maße auch ein unabhängiger Tourismus mit Übernachtungen in einfachen Gästehäusern und Strandbungalows möglich ist, lockt Príncipe vor allem weitgereiste und gut betuchte Touristen, die in einem der luxuriösen Strand- und Boutique-Hotels nächtigen. Auf São Tomé bleibt die Erkundung entlegener Bergwälder und Strandbuchten meist ganz der Entdeckungslust der Reisenden überlassen, ist oft zeitraubend und mitunter beschwerlich. Auf den Inseln werden drei verschiedene portugiesische Kreolsprachen gesprochen. Englisch wird nur von wenigen Einheimischen verstanden. Auch daher findet man auf den Inseln nur wenige unabhängige Individualreisende.