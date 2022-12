Schweiz Kurzer Sommer, kalter Winter

Die Glattalp liegt im Kanton Schwyz in weniger als 2000 Meter Höhe. Während der Sommersaison zieht sie Wanderer an, danach bricht Grabeskälte über die grünen Alpenhänge herein. Im Winter ist es regelmäßig unter minus 40 Grad kalt und der Schnee türmt sich haushoch.

Auf der Glattalp wurden einst Temperaturen von minus 52,5 Grad gemessen. Foto: Michael Marek

Von Michael Marek Sven Weniger