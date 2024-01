Gärten der Welt in Berlin Einmal um die ganze Welt

44 Hektar misst dieses Idyll im Ostberliner Stadtteil Marzahn, über Jahre peu à peu gewachsen, weiterentwickelt und zu dem geworden, was es heute ist. Dabei schlug die Geburtsstunde der Gärten der Welt bereits im Jahr 1987. Damals öffnete pünktlich zur 750-Jahr-Feier der Stadt die „Berliner Gartenschau“ ihre Tore, für die auf einer ehemals landwirtschaftlich genutzten Fläche ein Park gebaut worden war. Mit dem Mauerfall gingen dann die Besucherzahlen spürbar zurück, und erst 1994 – das Jahr, in dem die Anlage den neuen Namen „Erholungspark Marzahn“ erhielt – bekam diese durch die zwischen Berlin und Peking geschlossene Städtepartnerschaft und den geplanten Bau eines chinesischen Gartens neuen Aufwind. „Dieser Garten sollte kein pittoreskes Schauobjekt werden, keine Nachbildung, sondern eine Neuschöpfung, deren Form und Gestalt dem entspricht, was Chinas Jahrtausende alte Gartenkunst hervorgebracht hat“, erklärt Beate Reuber, Parkbotschafterin und einstige Parkleiterin der Gärten der Welt. Und in diesem Sinne entstand in einer chinesisch-deutschen Zusammenarbeit von 1997 bis 2000 der „Garten des wiedergewonnenen Mondes“ – eine fremde Welt mit einem riesigen See, auf dem Teichrosen schwimmen, mit den löchrig-bizarren Taihu-Steinen, den landestypischen Architekturen, Brücken und symbolträchtigen Bepflanzungen. Als erstes Kapitel einer Erfolgsstory, zu der 2017 auch die Internationale Gartenausstellung IGA Berlin ihren Beitrag leistete, für die der Park erneut erweitert und mit Neuheiten wie der Seilbahn bereichert wurde.