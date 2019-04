Brandenburg : Wisent, Wildpferd und Wiedehopf

Diese Przewalski-Damen lassen sich ausgiebig bewundern. Menschen und Kameras sind ihnen vertraut. Foto: Ekkehart Eichler

Heinz Sielmanns Großprojekt Döberitzer Heide ist eine der spektakulärsten Naturlandschaften Brandenburgs. Ein Ausflug in die Wildnis.

Ein Roter Milan zieht majestätische Kreise am blassblauen Himmel. Zwei Zitronenfalter flattern verliebt durch die laue Frühlingsluft. Wegwespen tanzen über den sandigen Boden – sie suchen Spinnen, die sie mit ihrem Stich lähmen und als Vorrat bunkern können. Eine Hummel brummelt monoton ein Büschel violetter Blüten ab. Und aus den Bäumen flöten, pfeifen und schmettern gefiederte Sänger, was die melodischen Kehlchen hergeben.

Nur die Stars halten sich noch bedeckt. „Keine Sorge, das wird schon“, ist sich Peter Nitschke sicher und nimmt all diese kleinen Begegnungen zum Anlass, um von der sagenhaften Tier- und Pflanzenwelt der Döberitzer Heide zu schwärmen. Einer Wildnis, die mit 3600 Hektar so groß ist wie 5500 Fußballfelder. Und das gerademal einen Kilometer Luftlinie entfernt von Berlins westlicher Stadtgrenze.

Diese Vielfalt ist kein Zufall. 300 Jahre wurde das Gelände militärisch genutzt, die letzten 100 davon intensiv. Frei von jeglicher Besiedlung und ohne Land- und Forstwirtschaft entstand so auf dem Truppenübungsplatz Döberitz bis 1992 ein Mosaik weitgehend unzerschnittener Lebensräume mit Trockenrasen, Heiden, Mooren, Laubmischwäldern, Feuchtwiesen, Röhrichten, Flugsandfeldern und Binnendünen. Zahlreiche Brände und Explosionen sowie der Dauerbetrieb von Kettenfahrzeugen schufen zudem große Offenflächen – auch das ein typisches und ökologisch wertvolles Merkmal dieser Landschaft.

Unter strengem Naturschutz und in einzigartigen Biotopen leben hier Seeadler und Fischotter. aber auch ausgesprochen seltene Urzeitkrebse. Amphibien wie die bedrohte Rotbauchunke und Heuschrecken wie der Warzenbeißer. Dazu Vogel-Exoten wie Steinschmätzer und Ziegenmelker, Braun-, Schwarz- und Blaukehlchen oder der Wiedehopf mit seinem putzigen Puschel auf dem Kopf.

Noch immer erinnern gesprengte Bunker an die einstige militärische Nutzung der Döberitzer Heide. Für die Wisente ist sie heute ein Paradies. Foto: Ekkehart Eichler

Als der berühmte Tierfilmer und Naturschützer Heinz Sielmann Anfang der 1990er Jahre erstmals in die Heide kam, erkannte er sofort deren besonderen Reiz. Gemeinsam mit Ehefrau Inge gründete er 1996 die Heinz Sielmann Stiftung, die 2004 wiederum die Döberitzer Heide erwarb und damit nachhaltig für die Natur sicherte. Wie übrigens noch drei weitere spezifische Landschaften in Brandenburg, die sich heute – im hundertsten Geburtsjahr des Umweltpioniers – allesamt in prächtigem Zustand zeigen.

Doch nicht nur das: Auf dem riesigen Areal wurden zwei Wildtierarten angesiedelt, die in der freien Natur ausgestorben waren und nur noch in Zoos und Gehegen in verschwindend geringer Zahl existierten: der Wisent und das

Przewalski-Pferd. In einer mittels Starkstromzaun abgeriegelten „Wildniskernzone“ von 1.860 Hektar leben heute 75 Wisente, 26 Przewalski-Pferde sowie 90 Rothirsche – frei und ungestört. Nur ein Tierpfleger sieht täglich nach dem rechten.

Wie aufs Stichwort macht Peter Nitschke ein paar hellbraune Punkte in der Ferne aus, die wir Laien glatt übersehen hätten. Ein Kontrollblick durchs Fernglas bestätigt seine Vermutung. „Da sind sie ja die Damen“, freut sich der gelernte Förster, der von Anfang an dabei ist und das Projekt Döberitzer Heide für die Sielmann-Stiftung leitet, „und wenn sie uns sehen, wird die Neugier sie hertreiben.“

Gesagt, getan. Wir warten geduldig und werden belohnt. Langsam traben die Stuten über die so genannte Wüste, eine hügelige Offenfläche, auf der vormals russische Panzer trainierten. Und dann stehen sie plötzlich vor uns. Ganz friedlich. Ganz entspannt. In voller Schönheit. „Lasst Euch nicht täuschen“, erklärt Nitschke, „hier herrscht knallharte Rang- und Hackordnung. Wenn ich jetzt eine Möhre übern Zaun werfen würde, wäre der Teufel los. Mit Hauen und Stechen, mit Beißen und Treten.“

Info Döberitzer Heide Anreise Die Döberitzer Heide liegt nördlich von Potsdam und westlich von Berlin nahe am westlichen Berliner Ring (Abfahrt Spandau). Sie verfügt über 16 Zugänge, der zentrale mit Parkplatz befindet sich in Elstal (Adresse: Zur Döberitzer Heide 10, 14641 Wustermark). Übernachten Durch die Nähe zu Berlin und Potsdam ist das Hotelangebot riesig. Eine romantische Unterkunft ganz in der Nähe ist Schloss Kartzow im gleichnamigen Ortsteil von Potsdam, DZ/Frühstück ab 130 Euro, www.schloss-kartzow.de Sielmann-Stiftung-Projekte Neben der Döberitzer Heide betreibt und betreut die Sielmann-Stiftung die Naturlandschaften Kyritz-Ruppiner-Heide und Groß Schauener Seen sowie die Bergbaufolgelandschaft Wanninchen (Nähe Spreewald). www.sielmann-stiftung.de www.reiseland-

brandenburg.de

Tut er aber nicht. Zum einen, weil die Wildtiere grundsätzlich nicht gefüttert und übrigens auch nicht tierärztlich betreut werden. Zum anderen, weil er anhand der fotogenen Ladies viel anschaulicher erzählen kann über diese einzige noch existierende Wildpferdeart. Sie stammt ursprünglich aus Zentralasien und war nach dem Zweiten Weltkrieg auf ganze 40 Exemplare geschrumpft. Heute gibt es weltweit wieder etwa 2000 Tiere; mit ihren 26 Exemplaren liegt die Döberitzer Heide also bei knapp 1,3 Prozent der Weltpopulation. Um den Genpool nicht zu klein zu halten, sind hier übrigens alle männlichen Tiere kastriert – die Zucht läuft kontrolliert und nach den strengen Regeln des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) ab.

Für die Wisente gilt das nicht. Die europäischen Artverwandten des nordamerikanischen Bisons können sich frei entfalten und nach Belieben paaren. Gern hätte uns der Chef zum Beweis das jüngst geborene Kälbchen präsentiert – aber Mutter und Kind sind weit und breit nicht in Sicht. Dafür springen andere in die Bresche: Erneut wie aufs Stichwort zotteln ein paar braune Brummer in Zeitlupe durch den Wald und sammeln sich – vielleicht 50 Meter entfernt – auf einer sandigen Lichtung vor einem gesprengten Bunker. Und wieder klicken die Kameras wie wild.

Genauso wichtig wie Art-

erhalt und Artenschutz sei der Landschaftspflegeaspekt, betont Nitschke. Wisente, Wildpferde und Rotwild sind die ideale Mischung, um den Waldbewuchs auf der Heidelandschaft einzudämmen und unerwünschte Gewächse zu bekämpfen.