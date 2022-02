Touristik : Corona macht Reisebranche erfinderisch

Die Corona-Pandemie stellt Hotels und Reiseziele vor große Herausforderungen. Dies bringt kreative Ideen wie Gesundheitsangebote hervor.

Zellbiologische Regula­tion, Basenfasten nach Wacker, Wandern, Waldbaden – Iris Schmid ist nicht die Einzige ihrer Branche, die mit besonderen Angeboten, Menschen aus der Pandemie-Lethargie reißen will. Immer mehr Hotels und Destinationen werden kreativ und schlagen Ungewöhnliches vor: In der Schweiz kann man beim Ziegenyoga meckernd die Seele baumeln lassen oder sich in einer privaten Parfümerie in Bern einen persönlichen Duft mischen, der auch zu Hause an den Urlaub erinnert. Wer Berg­bahnen mag, kann im Hochtal Engelberg auf 2000 Metern in einer ausrangierten Original-Gondel übernachten und bekommt das Frühstück vor die Gondeltür gestellt. In Dresden spielen die historischen Schaufelraddampfer gemeinsam mit den Dresdner Sinfonikern eine eigens kreierte Komposition „Vapora Fortis“ (Starke Dämpfe) – mitten auf der Elbe.