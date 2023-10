Frankreich Schatz am Meer

Das sorgt für schwindelerregend schöne Aussichten, aber mit der Zeit auch für müde Beine. Die Abende in den Restaurants und die Nächte in den Betten von Marseille und Cassis bringen einen dann wieder in Form. Campen darf man in den Calanques nicht, es gibt in den wenigen per Auto erreichbaren Buchten kaum Unterkünfte. Die Côte d’Azur ist hier tatsächlich noch wildschön. Mutter Natur ist ohnehin die beste Baumeisterin. Wie Pilze wachsen die Felsen viele hundert Meter hoch steil aus dem Meer, in Jahrmillionen Jahren von Wind und Wetter zerklüftet – die beste Aussicht gibt es vom Col de la Grande Candelle. Aber erst die Canyons! Da gibt es die Calanque de Sugiton mit polierten Felsen, auf denen man sich nach dem Baden sonnen kann. Da gibt es die besonders tief eingeschnittene Calanque d’En-Vau, ein Eldorado für Kletterer mit Kieselstrand. Oder die Calanque de Port-Pin, wo Aleppo-Kiefern auf blankem Fels wachsen.