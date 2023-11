Weltkulturerbe im Harz Hand aufs Erz: Unterirdisch schön

„Das ist das Mundloch in den Roederstollen“, erklärt der Guide und öffnet dessen Gittertor. Um mehr Erz zu fördern, habe Oberbergmeister Johann Christoph Röder (1729–1813) das Bergwerk gründlich umgestaltet. Fast 100 Jahre diente der nach ihm benannte Stollen zur Entwässerung der Grube. Die Wasserkraft, die man dabei gewann, wurde zur Erzbeförderung genutzt. Den Gästen winkend, ihm in den Berg zu folgen, kommentiert Galitzka: „Wir fahren ein.“ Ja, richtig, in der Bergmannssprache fährt man manchmal auch zu Fuß – so wie jetzt die Gruppe. Vor ihr öffnet sich ein langer, schmaler, schwach beleuchteter Gewölbegang. Hin und wieder tropft es. Da läuft ein Rinnsal an der Wand herunter, dort hört man leises Plätschern.