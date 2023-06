Wasserqualität „mangelhaft“ In diesen deutschen Seen sollten Sie besser nicht baden

Die Europäische Umweltagentur (EUA) hat 21.973 Badegewässer in ganz Europa hinsichtlich ihrer Wasserqualität untersucht. Die deutschen Seen können sich im europäischen Vergleich durchaus sehen lassen. Bloß 14 Seen fallen mit einer „mangelhaften“ Bewertung durch. Welche das sind, zeigen wir Ihnen hier.