Europäische Umweltagentur Wasserqualität „mangelhaft“ – 14 deutsche Badeseen fallen bei EU-Analyse durch

Im europäischen Vergleich glänzen vor allem die Länder Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien, die allesamt zu 95 Prozent über eine „ausgezeichnete“ Wasserqualität verfügen. „Ausgezeichnet“ ist die Bestnote in der EUA-Analyse, zudem gibt es die Noten "gut", "ausreichend" oder "mangelhaft." Schlusslicht im Ranking sind Albanien, Schweden und die Niederlande. Dort ist der prozentuale Anteil an Seen mit „mangelhafter“ Wasserqualität am höchsten.