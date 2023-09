Ranking Die zehn beliebtesten Seen in Deutschland

Platz 7: Müritz (Mecklenburg-Vorpommern)

Die Müritz ist Teil der Mecklenburgischen Seenplatte und mit fast 113 Quadratkilometern gleichzeitig der größte See, der vollständig in Deutschland liegt. An den See grenzt am Ostufer der Müritz-Nationalpark an. Durch die vielen Freizeitmöglichkeiten auf und um den See sowie die einzigartige Flora und Fauna ist die Müritz ein beliebtes touristisches Ziel.