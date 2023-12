Urlaub im Ferienhaus Diese Reiseziele sind im Sommer 2024 besonders gefragt

Doch wo zieht es die meisten Menschen im Sommer 2024 hin? Wo möchten sie ihre Urlaubszeit mit Familie und Freunden in angemieteten, eigenen vier Wänden genießen? Neben den Bestplatzierten, die in den meisten Fällen einen starken Zuwachs bezüglich der Nachfrage verzeichnen, zuvor jedoch schon beliebte Reisedestinationen waren, erleben vor allem Nordrhein-Westfalen (84,55 Prozent) und das italienische Piemont mit 84,31 Prozent einen Aufschwung in Sachen Beliebtheit. Zwar schaffen sie es nicht in die Top Ten, aber immerhin unter die 50 beliebtesten Reisedestinationen für Urlaub im Ferienhaus 2024.