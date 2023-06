Touristenmagnet mit Nervenkitzel Das sind Deutschlands spektakulärste Hängebrücken

Sie sind nichts für Menschen mit Höhenangst: Hängebrücken. Wer darauf über ein Tal geht, läuft nicht auf festem Boden – und gerade das macht ihren Reiz aus. Ein Superlativ der Hängebrücken soll der „Skywalk“ in Willingen im Rothaargebirge werden, der im Sommer 2023 eröffnet werden soll. Die Region der hessischen Gemeinde, die an den Hochsauerlandkreis in NRW grenzt, soll somit zum Anziehungspunkt für Touristen werden. Die Brücke soll mit 664 Meter Länge die längste Fußgänger-Hängebrücke in Deutschland werden. In der Branche scheint die Devise zu lauten: je länger, desto besser.