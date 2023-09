Von Süd bis Nord Das sind die schönsten deutschen Altstädte

Einbeck / Niedersachsen

Die ehemalige Hansestadt in Südniedersachsen kann sich rühmen, in seiner Altstadt einer der längsten zusammenhängenden Fachwerkensembles Norddeutschlands zu haben. Die Fachwerkhäuser sind zum Teil reich verziert. Die eindrucksvollsten Häuser sind nach den großen 1540 und 1549 errichtet worden. Eines der ältesten Gasthäuser Niedersachsens, das Brodhaus, stammt aus dem Jahr 1552. Rund 150 Bauten sind in Einbeck noch erhalten geblieben aus der Zeit vom 16. bis 20. Jahrhundert.