Urlaub in Deutschland Das sind die 25 schönsten deutschen Altstädte

Rom wurde bekanntlich auf sieben Hügeln erbaut. Doch wussten Sie, dass es eine solche Besonderheit auch in Deutschland gibt? Das Fränkische Rom, besser bekannt als die oberfränkische Stadt Bamberg, blieb während des Kriegs weitestgehend verschont. Sie gilt bundesweit als Stadt mit dem besterhaltendsten mittelalterlichen Stadtkern. Eine Reise in die Altstadt, die seit 1993 auch zum Unesco-Weltkulturerbe gehört, ist also nicht nur eine Reise in eine der schönsten Altstädte, sondern auch eine Reise in die deutsche Geschichte.