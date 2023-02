Reisetipps Von „Glamping“ bis Ayurveda – 18 besondere Hotels in Deutschland

Wer ein besonderes Hotel an seinem Urlaubsort sucht, kann sich im Internet leicht verlieren. Eine elfköpfige Jury – bestehend aus Journalisten des Magazins „Geo Saison“ und Experten aus der Touristikbranche – hat die 100 besten Hotels in Europa gekürt. Veröffentlicht wurden diese nun in einem jährlich erscheinenden Sonderheft. 18 der Top 100 in Europa liegen in Deutschland, eines davon in NRW.