Umfrage Die 10 beliebtesten Reiseziele in Deutschland

Platz 1: Europa-Park

Mit mehr als 5,4 Millionen Besuchern im Jahr 2022 ist der Europa-Park in Rust der in Deutschland meistbesuchte Freizeitpark. Auf rund 950.000 Quadratmetern stehen mehr als 100 Fahrgeschäfte, aufgeteilt in 18 Themenbereiche. Die US-Zeitschrift „Amusement Today“ wählte den Europa-Park in Rust im September 2022 zum besten Freizeitpark der Welt – zum achten Mal in Folge.

