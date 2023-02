Fotos 18 besondere Hotels in Deutschland

Eine elfköpfige Jury – bestehend aus Journalisten des Magazins „Geo Saison“ und Experten aus der Touristikbranche – hat die 100 besten Hotels in Europa gekürt: in den zehn Kategorien Familie, Baden, Wellness, Nachhaltigkeit, Wandern, Stille, Stadt, Biken, Romantik und „Once in a lifetime“. 18 der Top 100 in Europa liegen in Deutschland, eines davon in NRW. Wir stellen die besonderen Unterkünfte vor.

Im Bild: Raus Cabins in Brandenburg.