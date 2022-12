Lauscha Gläserne Tradition am Rennsteig

Bevor sich der Weg in den dichten Fichtenwald oberhalb Lauschas hineinschlängelt, führt er an der staatlichen Berufsfachschule Glas vorbei. Sie wurde vor fast 120 Jahren eröffnet und ist europaweit die einzige Einrichtung, an der man sich zum Glasbläser mit Spezialisierung Christbaumschmuckgestalter ausbilden lassen kann. Nach einigen Kilometern gemächlich talwärts, ist Steinach erreicht. In einem wuchtigen Schiefergebäude am Ortsausgang befindet sich die Manufaktur „Marolin“. „Im Jahr 1900 mischte mein Urgroßvater, Richard Mahr, aus Ton, Kaolin, Kreide, Papierfasern und Pflanzenleim eine zähflüssige Masse zusammen, um daraus Krippenfiguren, Weihnachtsmänner, Engel oder Baumbehang herzustellen“, sagt Evelyn Forkel und demonstriert, wie die leichten, aber nicht leicht zerbrechlichen Werke angefertigt werden. Hohlfiguren über zwölf Zentimeter entstehen mittels einer fließenden Papiermachémasse in Gipsformen. Für kleinere Figuren und Ansatzteile wie Arme, Beine, Zubehör wird eine zähe Substanz wie Knetgummi in Formen gedrückt.