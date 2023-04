Erholung vom Alltag Das sind die besten Thermen in Deutschland

Die Seele baumeln lassen unter Palmen und dem Körper etwas Gutes tun: Dafür müssen Wellness-Fans nicht in die Karibik oder die Südsee fliegen. Ein Tag in einem Wellnessbad kann schon drei Tagen Urlaub am Meer gleichkommen. Der Betreiber vom Aqualand Köln verspricht diesen Effekt bereits nach 45 Minuten in der dortigen Himalaya-Meersalzgrotte.