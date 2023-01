Entspannung vom Alltag Die besten Thermen in Deutschland – drei in NRW unter Top 10

Die Seele baumeln lassen unter Palmen. Dem Körper etwas Gutes tun. Dafür müssen Erholungssuchende nicht in die Karibik, nach Indonesien oder die Südsee fliegen. Ein Tag in einem Wellnessbad kann schon drei Tage Urlaub am Meer gleichkommen. Genauer gesagt würden 45 Minuten sogar reichen. Das verspricht zumindest der Betreiber vom Aqualand in Köln seinen Gästen, wenn sie sich in der Himalaya-Meersalzgrotte aufhalten.