Norddeutschland Drei Tassen Tee sind Ostfriesenrecht

Vier Teehandelshäuser gibt es in der Region. Der Pionier war Johann Bünting in Leer. Er eröffnete 1806 im Gebäude neben dem Museum einen Kolonialwarenladen, in dem er Tee, Kaffee, Gewürze, Süßwaren und Tabak anbot. Jahrzehnte später folgten Firmen in Emden und Norden. Seit 1978 wird zusätzlich in Aurich Tee gemischt. Die Entwicklung dieser vier Unternehmen kann man im „Ostfriesischen Teemuseum“ in Norden genauer verfolgen. In einer modernen und interaktiven Ausstellung hinter uralten Mauern aus dem 16. Jahrhundert im „Alten Rathaus“ am Marktplatz.