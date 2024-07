Bodenständig und authentisch Hörnum – das andere Sylt

„Dahinten, das war das Bullenkloster“, sagt Knud Remmer und zeigt auf einen roten Backstein-Riegel am Horizont. Der bärtige Hüne schaut in viele fragende Gesichter, zögert die Erklärung – dramaturgisch geschickt – kurz hinaus. „Kaserne für ledige Offiziere“, knurrt sein Friesen-Bass dann grinsend. Eine Pointe mit Lacher-Garantie, während Remmer seinen Arm weiter über das Panorama von Sylts Südspitze schweifen lässt – in etwa 50 Meter Höhe, auf der Aussichtsplattform des Hörnumer Leuchtturms, seinem Arbeitsplatz. Der Leuchtturm-Führer präsentiert die klein unter ihm liegenden Straßen, Häuser und Hügel wie der stolze Besitzer seine Modelleisenbahn: Weiß getünchte Häuser Richtung Weststrand und mitten im Ort auf einer Düne – dem „Lametta-Hügel“. Benannt nach reichlich Gold und Silber auf den Schulterklappen der Kommandeure, die ihn seit den 1930er-Jahren lange bewohnten. Heute erholen sich Urlauber hier in modernisierten Ferienwohnungen. Statt ebenem Exerzierplatz wellt sich ein Golfplatz in den Dünen, statt Kasernen-Kantine öffnet das „KAI3“, ein Restaurant im Fünf-Sterne-Hotel Budersand.