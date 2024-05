Tagesausflug nach Niedersachsen Das sind die schönsten Sehenswürdigkeiten am Steinhuder Meer

Wer auf der Suche nach dem perfekten Ziel für einen Kurztrip ist, braucht nicht in die Ferne zu reisen. Schon in NRWs direkter Nachbarschaft warten viele lohnenswerte Ausflugsmöglichkeiten. Wie das Steinhuder Meer, das im Westen der niedersächsischen Region Hannover liegt. Bekannt ist der größte See Nordwestdeutschlands vor allem für sein Umland, in dem sich viele Naturparks und Schutzgebiete befinden.