Hamburg : Hansestadt Hogwarts

Spektakuläre Tricks und Lichteffekte: Das Theaterstück entführt die Zuschauer ins Harry-Potter-Universum. Foto: Manuel Harlan

Eigentlich sollte die große Deutschlandpremiere des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ bereits im Frühjahr 2020 stattfinden. Jetzt war es endlich soweit. Höchste Zeit also für einen magischen Städtetrip nach Hamburg!

Es gibt Träume, die begleiten einen ein Leben lang – selbst wenn man erwachsen wird, lassen sie einen nie ganz los. Der Traum, per Eulenpost eine Einladung in die Zauberschule Hogwarts zu bekommen, ist ein solcher. Wie wäre es also mit einer magischen Reise in eine andere Welt? Statt Schulbrief gibt es Theaterkarten. Und statt mit dem roten Hogwarts Express gelangt man zwar etwas weniger zauberhaft mit der Deutschen Bahn in die Hansestadt Hamburg, doch die vielen Plakate rund um den weihnachtlich beleuchteten Hauptbahnhof machen Hoffnung: „Die Magie kehrt zurück“ heißt es in schwarzer Schrift auf leuchtendem Gelb.

Nicht zu übersehen ist auch das eigens für das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ umgebaute „Mehr! Theater“ am Großmarkt. Rund 45 Millionen Euro hat es gekostet, das denkmalgeschützte Gebäude in Hogwarts zu verwandeln. Viel Geld, aber dafür darf Hamburg sich nun neben London, New York, San Francisco und Melbourne einreihen – und mit der ersten nicht-englischsprachigen Produktion des Harry-Potter-Theaterstücks werben.

Markus Schöttl spielt den berühmtesten Zauberlehrling der Welt, der mittlerweile erwachsen ist. Foto: Manuel Harlan

Info Theaterstück Angebot Hamburg Tourismus bietet Pauschalreisen inklusive Übernachtung mit Frühstück plus Tickets für beide Teile des Theaterstücks ab 185 Euro pro Person an. www.hamburg-tourism.de/harry-potter

Wenn man das Theater am Großmarkt betritt, begibt man sich in eine andere Welt. Tausende Glühbirnen, die an die verzauberte Decke der großen Halle von Hogwarts erinnern, erleuchten das eigens für die Theaterproduktion umgebaute, denkmalgeschützte Gebäude. An den Wänden prangen überdimensionale Graffiti, die sogenannte Patronus-Zauber zeigen – Schutzzauber in Tiergestalt aus dem beliebten Harry-Potter-Universum. Den roten Teppich ziert ein „H“ für die Zauberschule Hogwarts. An der Theke gibt es neben Cola, Brezeln und Donuts unter anderem Zauberstäbe aus Schokolade und Bertie Botts Bohnen aller Geschmacksrichtungen zu kaufen, während im Souvenirshop „echte“ Zauberstäbe aus Holz und kuschelige Stoffeulen angeboten werden.

Wer von der magischen Atmosphäre im Foyer des Theaters begeistert ist, wird, angekommen an seinem Platz, wenn sich der Vorhang hebt, noch ein Stück mehr verzaubert. Denn „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist kein klassisches Theaterstück. Vielmehr wird tief in die Trickkiste gegriffen, und es kommen Effekte zum Einsatz, wie man sie sonst nur aus Filmen kennt.

Speicherstadt bei Nacht: Das Unesco-Weltkulturerbe weckt bei Potter-Fans Erinnerungen an Hogwarts. Foto: Getty Images/iStockphoto/Meinzahn

Insgesamt rund fünf Stunden dauert das Stück, das in zwei Teilen aufgeführt wird. Es erzählt die Geschichte der beliebten Buchreihe weiter, nur dass Harry, Hermine und Ron mittlerweile selbst erwachsen und Eltern sind. Harry Potters und Draco Malfoys Söhne stehen deshalb im Mittelpunkt der Handlung. In perfekt durchchoreografierten Szenen mit fulminanten Bühnenwechseln reisen die Zuschauer durch die Zeit und erleben mit, wie das Böse erneut stärker wird. Bis zum Ende bleibt es spannend, was es mit dem Titel des Stücks auf sich hat. Wenn der letzte Vorhang fällt, möchte man eigentlich gar nicht mehr heraus aus dieser magischen Welt.