Ferien in Deutschland : Was kann man alles in den Sommerferien machen?

Das können Sie in den Sommerferien mit Kindern und Jugendlichen machen. Foto: Shutterstock/Olga Pink

In den Sommerferien fliegen viele Menschen in den Urlaub. Aber viele bleiben auch zu Hause und fragen sich, was man machen kann. Wir geben Tipps, was man mit Kindern und Jugendlichen für kleines Geld unternehmen kann und verraten, wer wann Ferien hat.

Ein wenig skurril ist es schon. Viele Schüler sind erst seit Kurzem zurück an ihrer Schule und schon neigt sich das Schuljahr dem Ende entgegen. Die nächste Pause steht an. Doch dieses Mal freuen sich die Kinder auf die bevorstehende Zeit. Denn bald haben alle Schüler in Deutschland Sommerferien. Und die sind noch beliebter als die Weihnachtsferien.

Wann fangen die Sommerferien 2021 in Deutschland an?

Die Ferien sollen vor allem der Erholung und Entspannung dienen. Einfach mal abschalten vom Lernen. Viele Erwachsene planen ihren Urlaub im Betrieb nach den Schulferien. Arbeitende Eltern nehmen meist dann frei, wenn die Kinder Ferien haben. Erwachsene, die keine Kinder haben, fahren gerne außerhalb der Ferien in den Urlaub. Dann ist es an vielen Orten nicht so voll. In Deutschland regelt das Hamburger Abkommen vom 28. Oktober 1964, dass an 75 Werktagen im Jahr Ferien sein müssen. Die Ferienzeiten regeln die einzelnen Bundesländer. Koordiniert werden diese Termine von der Kultusministerkonferenz. Das führt vor allem in den Sommerferien dazu, dass nicht alle Bundesländer gleichzeitig Ferien haben. Entsprechend variieren in der Folge auch die Termine für den Beginn und das Ende eines jeweiligen Schuljahres. Gleich ist jedoch, dass die Sommerferien überall die längsten Ferien nach den Herbstferien und den Weihnachtsferien sind.

Um den Reiseverkehr zu entzerren, sind sie in fünf Gruppen unterteilt. So starten Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Berlin und Brandenburg zusammen in die Sommerferien. In Gruppe zwei folgen Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Bremen. Nordrhein-Westfalen bildet alleine die dritte Gruppe. Als vierte Gruppe starten Hessen, das Saarland und Rheinland-Pfalz in die Sommerferien. Traditionell als letzte beginnen Bayern und Baden-Württemberg mit den großen Ferien.

Für 2021 sind das die Termine für die Sommerferien:

Baden-Württemberg: 29. Juli bis 11. September

Bayern: 30. Juli bis 13. September

Berlin: 24. Juni bis 6. August

Brandenburg: 24. Juni bis 7. August

Bremen: 22. Juli bis 1. September

Hamburg: 24. Juni bis 4. August

Mecklenburg-Vorpommern: 21. Juni bis 31. Juli

Niedersachsen: 22. Juli bis 1. September

Nordrhein-Westfalen: 5. Juli bis 17. August

Rheinland-Pfalz: 19. Juli bis 27. August

Saarland: 19. Juli bis 27. August

Sachsen: 26. Juli bis 3. September

Sachsen-Anhalt: 22. Juli bis 1. September

Schleswig-Holstein: 21. Juni bis 31. Juli

Thüringen: 26. Juli bis 4. September

Wegen der Corona-Pandemie und des dadurch ausgefallenen Unterrichts wurde kurzzeitig darüber diskutiert, die Sommerferien 2021 zu verkürzen oder zu verschieben. Diese Idee wurde jedoch wieder verworfen. Die Sommerferien 2021 finden so statt, wie die Länder sie geplant hatten. Dennoch wird Corona Auswirkungen auf die Sommerferien haben. Auch in diesem Sommer werden viele Menschen die schönsten Wochen des Jahres in Deutschland statt im Urlaub im Ausland verbringen. Viele haben sich auch dazu entschlossen, noch einmal Urlaub zu Hause zu machen und nicht weiter weg zu fahren oder zu fliegen. Gerade im Ausland ist die Pandemie teils sehr dynamisch, und einige Länder gelten nach wie vor als Risikogebiete. Doch auch wer in Deutschland die Sommerferien verbringt, muss sich in einigen Regionen darauf einstellen, regelmäßig negative Coronatests nachweisen zu müssen.

Sommerferien zu Hause: Was kann man in den Sommerferien mit Kleinkindern unternehmen?

Wenn Eltern sich dazu entscheiden, die Schulferien mit ihren Kindern zu Hause zu verbringen, dann muss man Ideen entwickeln und schauen, dass keine Langeweile bei den Kindern aufkommt. Sonst wird aus Langeweile schnell auch einmal Frust. Und dann machen die freien Wochen keinen Spaß mehr.

Gerade im Sommer hat man aber jede Menge Möglichkeiten. Denn meist ist das Wetter gut, und so können Familien draußen eine Menge erleben. Einiges geht, sofern vorhanden, sogar im eigenen Garten oder auf dem Balkon. Deshalb gibt es einige Tipps gegen Langeweile in den Sommerferien. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Picknick? Das geht im Park, an einem schönen See, im Garten oder sogar auf dem Balkon. Oder, auch wenn Sommer ist, im Wintergarten. Da kann man das Picknick bei Regen genießen.

Mit ihren Kindern Zeit verbringen, das ist für viele Familien richtig schön. Warum also nicht einen Ausflug in einen Tierpark oder einen Zoo unternehmen? In Nordrhein-Westfalen gibt es davon jede Menge. Zu den beliebtesten gehören unter anderem die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, der Zoo Duisburg oder der Kölner Zoo. Und wer es lieber etwas kleiner, dafür aber schön familiär mag, der besucht den Tiergarten Mönchengladbach. Da darf man fast alle Tiere auch streicheln. Schon die Anfahrt kann zu einem Erlebnis werden. Statt mit dem Auto, kann man zu den meisten Zoos auch bequem mit der Bahn fahren. Und so eine Zugfahrt ist für Kinder ein Erlebnis.

Eltern, die sich viel Mühe geben, können mit ihren Kindern auch einmal ganz Neues ausprobieren. Wie wäre es, einmal Eis selber zu machen? Das gemeinsam zu lernen, macht Spaß. Oder auch andere Köstlichkeiten wie Popcorn können Eltern mit ihren Kindern zubereiten. Grillen ist übrigens nicht immer eine sinnvolle Idee, auch wenn das in Deutschland im Sommer sehr beliebt ist. Dabei können sich die Kinder verletzen. Und dann machen die Sommerferien gar keinen Spaß mehr.

Wer weniger kreativ ist, der kann auch die klassische Radtour mit der Familie machen. Viele Routen in Nordrhein-Westfalen laden dazu ein. Immer schön für Kinder sind auch Ausflüge an Seen. Dabei sollte man aber gut auf sein Kind aufpassen. Ein Badeunfall ist schnell passiert. Spannend wird es, wenn man draußen übernachtet. Das geht bei gutem Wetter einfach im Schlafsack, ansonsten auch im Zelt. Aufschlagen kann man das zum Beispiel im eigenen Garten. Wer auf seinem Balkon genügend Platz hat, kann auch dort campieren. Besonders schön für Kinder: Sonnenunter- und aufgänge.

Ein weiterer Tipp für die freien Wochen: Die Heimat aus einer neuen Perspektive erleben. Zum Beispiel per Schiff auf dem Rhein oder einem anderen Fluss.

Sommerferien zu Hause: Was kann man in den Sommerferien mit Teenagern unternehmen?

Wer schon größere Kinder im Teenageralter hat, der braucht sich auch nicht zu grämen, wenn er die Schulferien auf Balkonien verbringt. Die meisten Schwimmbäder haben wieder geöffnet. Für Jugendliche ist das der ideale Ort im Sommer. Dort kann man die Teenager auch alleine oder mit Freunden hinschicken. Gerade in Zeiten von sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten haben sich die Jugendlichen schnell verabredet. Alternativ zum Schwimm- oder Freibad eignen sich auch Badeseen.

Viele Kinder spielen in jungen Jahren gerne Schatzsuche. Warum also als Teenager nicht auf Geocaching umsteigen? Diese moderne Art der Schatzsuche macht Spaß, und man bewegt sich im Sommer an der frischen Luft. Ein weiterer Tipp gegen Langeweile: In vielen Parks gibt es auch Fußballplätze. Auch sie sind für Jugendliche eine gute Anlaufstelle. Gleiches gilt für Basketballkörbe und Badmintonplätze. Sie findet man zum Beispiel in einigen Sport- und Fitnesscentern. Spaß und Bewegung lassen sich auch beim Bowling verbinden.

Nicht alle Jugendlichen sind sportbegeistert. Manche mögen es eher ruhig und gediegen. Deshalb ist auch für Jugendliche ein Besuch im Zoo eine Idee für die Sommerferien. Und etwas lernen kann man dabei auch noch. So lassen sich die Schulferien sinnvoll nutzen. Außerdem gibt es dort die Chance, Zeit als Familie zu verbringen.

Nach vielen Monaten, in denen man Freunde oft nur virtuell treffen durfte, ist es aber auch schön, wenn man Zeit miteinander verbringt. So können sich Jugendliche auch einfach mal zu einem gemütlichen Nachmittag auf einer Liegewiese treffen. Wer die Langeweile draußen lieber alleine bekämpfen möchte, für den ist es ein Tipp, mal wieder ein spannendes Buch zu lesen und dabei faul in der Sonne zu liegen.

Was kann man mit wenig Geld bzw. ohne Geld in den Ferien machen?

Wegen Corona reicht bei manchen Familien das Geld vielleicht nicht für den Sommerurlaub. Und zu Hause kann man es auch nicht ausgeben. Manche möchten es auch nicht ausgeben. Auch für solche Fälle gibt es Ideen. Der Zutritt zu vielen Badeseen ist kostenlos. Auch Radtouren, Wanderungen, ein Picknick oder andere Aktivitäten, die draußen stattfinden können, kosten kaum oder gar kein Geld. Den Kindern macht es trotzdem Spaß. Und das ist an den Ferientagen das Wichtigste.

Was kann man mit der Familie in den Ferien machen?

In den meisten Fällen legen Arbeitnehmer ihre Urlaubstage so, dass sie mit den Ferienterminen der Kinder zusammenpassen. Der Klassiker für Familien ist natürlich der Urlaub. Zwar sind auch Reisen ins Ausland erlaubt, doch wegen der immer noch anhaltenden Corona-Krise reisen viele Deutsche auch in den Ferien 2021 lieber innerhalb des eigenen Landes. Eine gute Idee ist da zum Beispiel die Nordsee. Auf den Inseln lässt sich das Meer genießen, und eine Wanderung im Watt bietet Abwechslung. Kinder und Erwachsene können dabei auch noch etwas über die Natur lernen. Wunderbar entspannen lässt sich aber auch an der Ostsee. Auch die dortigen Inseln gehören zu den beliebten Reisezielen.

Ebenfalls stark nachgefragt sind Reiseziele in den Alpen. Besonders beliebt ist hierbei das Berchtesgadener Land oder auch der Chiemgau. Aber auch die Region rund um den Bodensee oder das Allgäu sind bei vielen Reisenden beliebt. Viele Experten gehen davon aus, dass der Trend zum Reisen im eigenen Land in den nächsten Jahren anhalten wird.

Wer nicht in den Urlaub fährt, der kann mit der Familie zu Hause all das machen, was man zusammen erleben kann. Die Tipps für junge Kinder und ältere Kinder sind dabei eine gute Grundlage. Oft sind es am Ende einfache Ideen in der eigenen Stadt, die am Ende den meisten Spaß machen.

Tipps für den Urlaub zu Hause

Wer die Sommerferien zu Hause verbringt, der sollte keine Langeweile aufkommen lassen. Sich draußen zu bewegen, ins Schwimmbad oder an den Badesee zu gehen, Ausflüge mit der Familie zu unternehmen, Freunde zu treffen, lange zu schlafen und einfach zu machen, worauf man Lust hat, das sind die besten Tipps für gelungene Ferien auf Balkonien.

(cli)