Urlaub 2021 in Deutschland : Ferienhäuser für den Sommer werden knapp - aber nicht teurer

Urlaub 2021 in Deutschland

Ferienhaus in den Dünen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst (Archiv-/Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Jens Büttner

Berlin Zwar ist das Angebot knapp, aber dafür nicht unbedingt deutlich teurer: Wer für den Sommer 2021 noch ein Ferienhaus oder eine Ferienwohnung buchen möchte, muss nach Einschätzung der Branche vor allem eines sein: flexibel bei der Wahl des Urlaubsortes.

"Wer im Allgäu nichts findet, weicht vielleicht auf den Harz aus. Wer an der Mecklenburgischen Seenplatte nicht fündig wird, hat im Spreewald Erfolg", erklärte der Deutsche Ferienhausverband am Donnerstag. Demnach wird in den Hotspots zunehmend das Angebot knapp.