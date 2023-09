Schwimmen, Segeln, Tauchen Das sind die beliebtesten Seen in Deutschland

Wenn im Hochsommer die 30-Grad-Marke geknackt wird und selbst im Schatten sitzen zu anstrengend wird, ist es ein Segen, wenn man einen See vor der Haustür hat. Badehose an, Handtuch auf den Gepäckträger und auf geht’s Richtung Erfrischung im kühlen Nass. Wenn man sich dann nach einer ausgiebigen Abkühlung eine Portion Pommes oder ein Eis schmecken lässt, ist der Badetag am See perfekt. Da kommt richtige Sommerferien-Stimmung wie in der Kindheit auf. Doch an welchem See ist es in Deutschland eigentlich besonders schön?