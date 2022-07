Von Schwerin bis Füssen : Ausladend barock oder märchenhaft - Deutschland schönste Schlösser und Burgen

Düsseldorf Sie faszinieren immer wieder - Burgen und Schlösser von Rittern, Königen und der Adelsgesellschaft. Sind sie gut erhalten, haben Besucher die Möglichkeit, einmal ins höfische Leben vom Mittelalter bis zur Romantik einzutauchen. Wir stellen die schönsten Burgen und Schlösser vor.

Touristen aus aller Welt haben Deutschlands Burgen und Schlösser in ihrem Reiseprogramm auf der Agenda stehen. Das bekannteste ist wohl Schloss Neuschwanstein bei Füssen in Bayern. Es gehört laut Bayerischer Schlösserverwaltung mit rund 1,4 Millionen Besuchern pro Jahr zu den meistbesuchten Schlössern und Burgen Europas. Ein wahrer Touristenmagnet also. Wer es ebenso märchenhaft-romantisch mag, sich aber auch mit kleineren Dimensionen begnügt, wird in der Eifel fündig.