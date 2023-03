Schleswig-Holstein Mit der Lore unterwegs

Selbst auf der zehn Kilometer langen Hallig Langeneß tobt nicht das pralle Leben. Und das ist gut so. Zwischen 19 Warften erstrecken sich Entwässerungspriele und saftiggrüne Salzwiesen. Der Begriff „Warft“ leitet sich von „werfen“ ab, denn es handelt sich um künstlich aufgeworfene Erdhügel. Nur auf Langeneß hat man sich für den plattdeutschen Ausdruck „Warf“, also ohne „t“, entschieden. Die Fähre von Schlüttsiel legt in der Hauptsaison zweimal am Tag ganz im Südwesten an der Rixwarf an. Im Kiosk gibt es Leihfahrräder. Das beste Fortbewegungsmittel für alle, die aufs Auto verzichten können. Verfahren kann sich niemand. Es gibt lediglich eine Straße entlang der sich die Warften verteilen.