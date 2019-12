Motorradtour durchs Sauerland: Ausfahrt von See zu See

Viele Ausflügler zieht es an die Sauerländer Gewässer. So führt die Drei-Seen-Tour von Eslohe aus vorbei am Hennesee zum Möhnedamm und über den Sorpesee zurück zum Ausgangspunkt. Viel Spaß machen die kurvenreichen Straßen bei Attendorn auf der Rundtour zu Bigge- und Listersee.