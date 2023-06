Niedersachsen Eine Prise Lüneburg

Im Mittelalter und weit darüber hinaus handelte es sich um erheblich kleinere Siedehäuser mit Strohdach. 54 an der Zahl. Jedes mit Lehmöfen und vier Bleipfannen ausgerüstet. „Sie gehörten überwiegend Klöstern und Adligen. Diese betrieben die Pfannen nicht selbst, sondern verpachteten sie an Bürger der Stadt, die sogenannten Sülfmeister“, erklärt die Gästeführerin. „Eine Schaufel Salz war so viel wert wie ein Ochse oder ein Pferd. Für mehrere Fässer Salz konnte man sich ein Haus bauen. So wurde Lüneburg als Salzhaus der Hanse steinreich.“