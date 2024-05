Familien-Ferienpark in Rheinland-Pfalz Alles neu im Center Parcs Eifel

Inmitten dieser vor rund 40 Millionen Jahren entstandenen Kulisse ist der Center Parcs Park Eifel in Gunderath seit 40 Jahren ein fester Bestandteil des touristischen Angebots, wobei es den Park auch schon vor der Übernahme durch Center ­Parcs­­ unter anderem Namen gab. „Der Erfolg des Parks liegt auch an der tollen Umgebung und der Natur hier in der Eifel“, sagt Robert van der Kas, General Manager der Eifel-Dependance des Ferienparkanbieters. „Der Park Eifel hat eine jahrzehntelange Geschichte hinter sich, geprägt von vielen Veränderungen.“ Die größte Veränderung ist dabei noch gar nicht lange her: 2021 wurde die große Renovierung des schon etwas in die Jahre gekommenen Areals in Angriff genommen. Ein Schritt, den sich der niederländische Ferienpark-Anbieter einiges hat kosten lassen: Rund 64 Millionen Euro wurden investiert, nicht mit eingerechnet sind dabei die fehlenden Einnahmen durch die temporäre Schließung des Parks. Ein Novum in der Geschichte von Center Parcs, wie Robert van der Kas betont. „Für die Neuausrichtung und Neugestaltung wurde zum ersten Mal in der Geschichte von Center Parcs ein Ferienpark für einen Zeitraum von insgesamt sieben Monaten komplett geschlossen.“ Wichtig war den Betreibern des Parks dabei nicht nur die Sanierung, sondern auch die ökologische Komponente. „Während der Pause gab es für die komplette Infrastruktur eine Modernisierung, und es folgte die Installation eines umweltschonenden Blockheizkraftwerks, um die Zentralgebäude zusätzlich mit Strom und Wärme zu versorgen“, sagt van der Kas. Gezielt sollen mit diesem naturnahen und nachhaltigen Konzept junge Familien angesprochen werden. Das machen auch die Attraktionen und Neuanschaffungen deutlich, denn die Besucher bemerken die Veränderungen sofort. Der Park verströmt im wahrsten Sinne des Wortes den Duft des Neuen, und das bemerkt man schon, wenn man den Market Dome als zentrale Anlaufstelle betritt. Die Geschäfte, die Bowlingbahn, die Bar, die Spielhalle und die Restaurants sind aufgehübscht worden und laden zum Verweilen ein. Besonders spannend ist für die Kinder dabei ein Abenteuer-Parcours, der den gesamten Bereich durchläuft und den Kleinen das Gefühl gibt, sie befänden sich im Abenteuerurlaub. „Wir gehen klar von dem Leitspruch ‚Glückliche Kinder, glückliche Eltern‘ aus und versuchen, den Kindern so viel Spaß und Abwechslung wie nur möglich zu bieten“, sagt Robert van der Kas.