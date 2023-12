Reisen in Deutschland Das sind die schönsten Marktplätze in Deutschland

Marktplätze sind die „gute Stube“ einer Stadt und deshalb wird sich auch besonders viel Mühe gegeben, diesen Ort herauszuputzen. Im Krieg zerstörte Gebäude werden originalgetreu wiederaufgebaut, so auch in Hildesheim. Dort erstrahlt das berühmte Knochenhauer-Amtshaus aus dem Jahr 1529 in neuem Glanz und das auch im sprichwörtlichen Sinne. Bei der Sanierung wurden moderne Elemente eingefügt, die an dieser Stelle nicht mehr rekonstruiert werden konnten. Dem ehemaligen Bundesarbeitsminister Norbert Blüm wurde aus diesem Grund die Ehre zuteil, an einer sogenannten Knagge (Kantholz) in Holz geschnitzt verewigt zu werden.