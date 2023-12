„Travelcircus“-Ranking Das sind die 10 besten Thermen in Deutschland

Unter Palmen liegen und dem Körper etwas Gutes tun: Dafür müssen Wellness-Fans nicht in die Karibik oder die Südsee fliegen. Ein Tag in einem Wellnessbad kann manchmal drei Tagen Urlaub am Meer gleichkommen – schießlich fällt der Reisestress nahezu gänzlich weg. Der Betreiber vom Aqualand Köln verspricht diesen Effekt bereits nach 45 Minuten in der dortigen Himalaya-Meersalzgrotte.