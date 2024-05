Spontaner Mini-Urlaub am Feiertag Einmal Meer und zurück in 24 Stunden

Liebhaber unberührter Natur zieht es in den Norden der Niederlande. Zwischen Wijk aan Zee und Bergen aan Zee in der niederländischen Provinz Nordholland liegt das größte Dünenreservat des Landes. Das Naturschutzgebiet ist mehr als 20 Kilometer lang und bis zu 2,5 Kilometer breit, umfasst also etwa 5.300 Hektar. Wer also nicht nur am Wasser entlang spazieren möchte, sondern gerne aktiv ist und Rad fährt oder wandert, ist in Nordholland genau richtig.