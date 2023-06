Fotos Tipps und Infos zu den zwölf Naturparks in NRW

Naturpark Rheinland

Das gibt es zu sehen:

- Schloss Augustusburg in Brühl eignet sich als Ausflug für Kulturliebhaber. Es ist Unesco-Weltkulturerbe.

- Alternativ kann man den 100 Kilomter langen Römerkanal-Wanderweg von Nettersheim nach Köln abgehen. Die Wasserleitung wurde vor 2000 Jahren gebaut, und der Weg ist mit zahlreichen Infotafeln versehen.

- Lernen Sie allerlei über Flora und Fauna in den vier Naturparkzentren.

- Essen Sie Obst aus heimischen Anbau in der drittgrößten Obstbauregion Deutschlands.

- Kühlen Sie sich in den zahlreichen Badeseen ab.