Die schönsten Eifel-Sehenswürdigkeiten - Tipp 3: Wandern in der Eifel

Trekking-Fans sollten unbedingt einen Ausflug in die Eifel planen. Wanderungen auf dem Römerkanal-Wanderweg, durchs Hohe Venn oder über den Eifelsteig (313 km Wanderweg) bieten Einblick in die faszinierende Landschaft der Eifel. Insgesamt können Urlauber in der Eifel 14 verschiedene Wanderwege erkunden.