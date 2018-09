Das sind die schönsten Indoor-Spielplätze in NRW

Düsseldorf Was tun mit den Kleinen, wenn es draußen bald wieder kalt und nass ist? Wir stellen 14 Indoor-Spielplätze in NRW vor.

Klettertürme, Bällebad, Rutschen und Lichtershow - Indoor-Spielplätze bieten jede Menge Abwechslung für ihre kleinen Besucher. Im Restaurant finden die Eltern etwas für das leibliche Wohl und so ist das Programm am Wochenende direkt gesichert. Nur welche Anlagen gibt es in NRW und was kostet der Eintritt?