An heißen Sommertagen in kühles Wasser einzutauchen und am Ufer das schöne Wetter zu genießen, tut einfach gut. Also ab zu einem der zahlreichen Badeseen in Nordrhein-Westfalen! Wir haben für Sie eine – rein subjektive – Auswahl der schönsten Seen zusammengestellt. Achtung: Aufgrund der Corona-Pandemie können die Öffnungszeiten variieren.