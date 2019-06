Badeseen in NRW - Tipp 12: Nord- und Südsee in Xanten

Beide Seen sind durch einen kleinen Kanal verbunden. In Xanten herrscht regelrecht Urlaubsstimmung, wenn im Sommer bei tollem Wetter der fast ein Kilometer lange Sandstrand am südlichen Badesee von Sonnenhungrigen bevölkert ist. Wie eine Landzunge ragt der Strand mit einem eigenen Familienbereich in den See hinein. Es gibt ein flaches Ufer, aber keine eigene Nichtschwimmerzone. Sport: Segeln, Angeln, Surfen, Tauchen, Wasserski, Tischtennis.



Öffnungszeiten: In den Sommerferien ist das Strandbad von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Ansonsten schließt das Bad eine Stunde früher. Bei hochsommerlichen Temperaturen sind veränderte Öffnungszeiten möglich.

Preise: Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 2,80 Euro. Nach 17 Uhr kostet der Eintritt weniger als die Hälfte.

Tel. 02801-715656