Badeseen in NRW - Tipp 2: GochNess in Goch

Welch ein origineller Name! Natürlich muss sich in diesem Wasserparadies mit großzügigem Innen- und Außenbereich niemand vor "Nessie" fürchten. Neben dem malerischen Natursee steht eine Saunalandschaft mit Volleyball- und Fitnessgelegenheit zur Verfügung. Kinder finden eine Nichtschwimmerzone vor. Ein Babybecken und Spielgeräte gibt es auch. Neu ist eine Kletterwand direkt am Beckenrand: Klippenklettern für Anfänger.



Öffnungszeiten: 10 bis 22.30 Uhr (Di.–Fr., in NRW-Ferien auch Mo), am Wochenende und an Feiertagen 10 bis 20 Uhr.

Preise: Eine Tageskarte kostet für Erwachsene 10,90 Euro, für Kinder bis 15 Jahren 6,20 Euro. Kinder bis vier Jahre zahlen keinen Eintritt.

Tel. 02827-92000