Niedersachsen Zeitreisen im Braunschweiger Land

Am westlichen Rand des historischen, von Fachwerk geprägten und einladenden Straßencafés dominierten Mag­ni-Viertels rund um die stolze St. Magni-Kirche von 1031 schuf der italo-amerikanische Pop-Art Künstler James Rizzi das 2001 fertiggestellte, auffallend bunte und extrem kontrovers diskutierte „Happy-Rizzi-House“. Das Bürogebäude mit seinen zahllosen aufgemalten und hervorgehobenen, fröhlichen Symbolen stand unversehens und spektakulär kontrastreich in unmittelbarer Nähe zum ältesten auf 1432 datierten Fachwerkhaus Deutschlands am Ackerhof. Fünf Jahre nach Rizzi entstand auch das Residenzschloss neu am alten Platz, nach historischen Plänen und mit vielen originalen Bauelementen. Den Portikus krönt die größte Quadriga Europas. Die Rekonstruktion der bronzenen Wagenlenkergruppe mit den vier Pferden und der Lenkerin, der Stadtgöttin Brunonia, war bei ihrer Installation 2008 ein skulpturaler Traum in Gold, der zwischenzeitlich wieder Patina angelegt hat. In die Epoche lange vor Rizzi, Brunonia und Heinrich und damit weit zurück in die Menschheitsgeschichte führt das Forschungsmuseum Schöningen, der Ort beging 2023 seine 1275 Jahrfeier, etwa 40 Kilometer östlich von Braunschweig. Unweit der ehemaligen Zonengrenze, die am sehenswerten Grenzdenkmal Hötensleben noch mit Mauer, Stacheldraht und Wachtürmen in Erinnerung gehalten wird, fand man am Rande des Braunkohleabbaugebietes von Schöningen Ende der 1990er-Jahre hölzerne Speere und eine Lanze, die nachweislich aus der Zeit vor etwa 300.000 Jahren stammen. Die sensationelle Entdeckung der mithin ältesten Waffen, die unser Urahn namens Homo Heidelbergensis zur Jagd einsetzte, sorgte für neue Erkenntnisse in der Evolutionsforschung.