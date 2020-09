Hessen : Das Mittelalter leibhaftig erleben

In eine ferne Welt einzutauchen, mit vergessenen Bräuchen, Architekturen und Farben – diese Möglichkeit bietet ein Museumsdorf am Kloster Lorsch.

Der Wind trägt das Meckern der Ziegen herüber. Ein Hahn kräht dazu. Das Rauschen von Autos ist in der Ferne zu hören. Hinter einem Palisadenzaun aus verwittertem Holz versteckt sich ein Dorf. Seine Hütten, mit Reet und Schindeln gedeckt, wirken wie zufällig hingewürfelt – dazwischen Wiesen, Beete, Weiden und kein einziger Asphaltweg. Eine Idylle, die aus der Zeit gefallen ist. Sahen die Herrenhöfe im Südwesten Deutschlands vor 1200 Jahren wirklich so aus?

Anreise Lorsch liegt 260 Kilometer südöstlich von Düsseldorf in der Nähe der Urlaubsregion „Pfälzer Wald“ und ist mit dem Auto über die A3 und A67 in etwa zwei Stunden zu erreichen.

Vom Ergebnis dieser Arbeit können sich Besucher während der Frühlings- und Sommermonate ein Bild machen. In den Wintermonaten ist das Open-Air-Museum geschlossen und gehört allein den Wissenschaftlern. „Wir wollen nicht nur vermitteln, wie Herrschaft, Landwirtschaft und Handwerk ausgesehen haben, sondern dies auch erforschen“, betont der Leiter dieses Projekts. Er trägt ein rot kariertes Flanellhemd, eine grüne Arbeitshose und eine in die Stirn geschobene Strickmütze mit Ringelmuster. Seine Boots sind schlammverschmiert. So sieht kein Bücher-Gelehrter aus, sondern eher ein Bio-Bauer, der mit seinen dicken Profilsohlen fest im Leben steht. Die Hälfte der Arbeitszeit verbringt Kropp tatsächlich mit handfesten Tätigkeiten. Er tüftelt an architektonischen Fragen, studiert altes Handwerk oder hütet rückgezüchtete Vieharten. Aufgaben, die ihm sichtlich Spaß machen. „Ich wäre gerne mehr draußen“, gesteht der Mittdreißiger, „aber ich muss auch Verwaltungs- und Recherchearbeiten verrichten. Außerdem lehre ich an der Uni.“