Ommm im Herrensaal Mecklenburg-Vorpommern im Yoga-Fieber

„Die Welt unterliegt einem Wandel; ursprüngliche Lebensformen, und das, was uns bisher Stabilität, Sicherheit und einen Lebensrahmen gegeben hat, ist am Aussterben. Es ist deshalb wichtig, nach innen zu schauen und sich positiv auszurichten. Das heißt, sich in Dankbarkeit zu üben und sich dem Mitgefühl, der Liebe und Freude zu widmen.“ Neun Teilnehmer eines Yoga-Retreats, das ein Wochenende lang im Gutshaus Ludorf stattfindet, lauschen den Worten, während sie sich gleichzeitig auf ihren Matten bemühen, in der Stellung des herabschauenden Hundes nicht ins Zittern zu geraten. Am Ende der Yoga­stunde, zum Shavasana, verteilt die Lehrerin Augenkissen, damit die Entspannungsphase in Rückenlage noch tiefer geht. Auch kleine Geschichten, etwa die von der alten weisen Frau und den Glücksbohnen, sind Teil des Retreats. Dazu bekommen die Teilnehmer ein kleines Säckchen mit weißen Bohnen, die sie für ihre persönlichen Glücksmomente sammeln können.